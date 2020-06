Chelsea: Kritik und Peinlichkeiten

Viel Wasser ist seit dem denkwürdigen Spiel im Mai 2009 die Themse hinuntergelaufen. 2010 wurde Chelsea zuletzt Meister, Trainerberühmt­heiten wie Scolari, Hiddink oder Ancelotti gaben sich die Türschnalle in die Hand, aber zum großen internationalen Triumph hat es dennoch nicht gereicht. Nichts wurde es aus dem Traum von Geldgeber Roman Abramowitsch, der sich schon allzu oft in der Position der europäischen Nummer 1 gewähnt hatte.



Chelsea läuft dem ganz großen Erfolg hinterher und Chelsea sucht wieder einmal einen neuen Trainer. Der Italo-Schweizer Roberto di Matteo hat aus den letzten zwölf Pflichtspielen neun Siege geholt, darunter den lockeren Spaziergang gegen Tottenham (5:1) am vergangenen Sonntag ins FA-Cup-Finale.



Allerdings muss sich Chelsea in der Premier League weiter intensiv um das Ticket für die nächste Champions League bemühen. Am kommenden Samstag steigt diesbezüglich bei Arsenal ein wichtiges Stadt-Derby. Derzeit liegt Chelsea auf Platz sechs.



Wird das reichen? Oder braucht ein Promi-Klub wie Chelsea nicht auch einen namhaften Trainer?