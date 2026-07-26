Chelsea oder Juventus: Irres Wettbieten um einen Ex-Salzburger

Er ist 18 Jahre jung - und gehört aktuell zu den heißesten Aktien auf dem Transfermarkt. Kerim Alajbegovic steht auf der Wunschliste mehrerer europäischer Topklubs ganz weit oben. Noch gehört der Bosnier, der in der letzten Saison bei Salzburg seinen Durchbruch hatte, Leverkusen. Dort wird er nach dem verdienten Urlaub nach der WM zwar am Montag ins Training einsteigen. Lange bleiben wird er jedoch nicht.

Chelsea soll sein Angebot jetzt auf 40 Millionen Euro erhöht haben. Neo-Trainer Xabi Alonso will Alajbegovic unbedingt nach London holen, er soll dem Jungstar in einem persönlichen Gespräch auch schon seine Perspektiven bei den Blues aufgezeigt haben. Die Klubs sollen sich auch schon einig sein, fehlt nur noch die Zusage des Spielers. Der wartet aber noch ab.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Carlos Barria Alajbegovic bei der WM

Kein Wunder, hat er doch auch noch andere Optionen. So soll auch Juventus Turin sein Angebot erhöht haben. Die Italiener waren ursprünglich nicht bereit, für den Bosnier mehr als 30 Millionen Euro hinzulegen - haben ihre Meinung aber auch geändert. Der große Vorteil von Juve: Hier ist Alajbegovic fix für die Startelf eingeplant - was ihm auch in persönlichen Gesprächen mitgeteilt wurde. Chelsea hat da ganz andere Vorstellungen. Für die Londoner ist der Ex-Salzburger ein langfristiges Projekt, auch eine Leihe an einen anderen Verein ist denkbar.