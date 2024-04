Beim Stand von 4:0: Chelsea-Stars streiten minutenlang um Elfmeter

Durch einen Viererpack von Cole Palmer beim 6:0-Sieg gegen Everton am Montagabend ist Chelsea bereits acht Spiele unbesiegt. Die neuntplatzierten „Blues“ können nun weiter mit dem Erreichen der internationalen Plätze in der Premier League kokettieren. Palmer traf mit links, rechts, per Kopf und Elfmeter (13., 18., 29., 64.).

Mit 20 Toren, darunter neun Elfmeter, führt der 21-jährige englische Teamspieler die Schützenliste nun gemeinsam mit City-Stürmer Erling Haaland an.