Zuneigung im Stadion, Messerstiche davor

Während Barça und PSG bereits längst fürs Achtelfinale qualifiziert waren, schaffte Manchester City erst am Mittwoch den Sprung: In den letzten drei Jahren war der englische Meister zwei Mal in der Vorrunde gescheitert, und auch dieses Mal sah es nach schwachem Start lange nicht gut aus. "Wir hatten etwas Hilfe vom anderen Spiel, aber Bayern und Roma zu schlagen, um sich zu qualifizieren – und das mit einer Reihe verletzter Spieler – zeigt die Qualität, die wir haben", urteilte James Milner mit Blick auf das 3:0 der Bayern gegen Moskau, das ManCity das Weiterkommen ermöglichte.

In der entscheidenden Partie in Rom blieb Manchester lange passiv, doch der italienische Vize-Meister vergab zahlreiche Chancen. Durch Samir Nasri (60. Minute) und Pablo Zabaleta (86.) schlugen die Gäste dann zwei Mal eiskalt zu. "Wir haben immer daran geglaubt, dass wir eine Runde weiterkommen. Wir sind schlecht in die Gruppenphase gestartet, aber mit sechs Punkten aus den letzten zwei Spielen haben wir das Weiterkommen verdient", lobte Trainer Pellegrini.

Das sahen auch die englischen Medien so. "Das war wirklich erstklassig", schrieb die Sun, und der Telegraph schwärmte: " Manchester City und seine Fans werden diese Nacht in der ewigen Stadt niemals vergessen." Gespannt blickt der Klub nun auf die Auslosung der K.-o.-Runde am Montag.

