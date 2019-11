Champions League: Wie kommt Salzburg weiter?

Nun kann aber noch die Kür folgen: Denn plötzlich ist auch der Aufstieg ins Achtelfinale wieder möglich. Aus der minimalen Chance nach dem 1:1 in Neapel ist nach dem ersten Auswärtssieg in der Champions League eine echte Chance geworden - auch weil Napoli überraschend in Liverpool ein 1:1 holte.

Die Italiener liegen zwar in Gruppe E weiter hinter dem Titelverteidiger auf Platz zwei, haben aber mit dem Heimspiel gegen das fixe Gruppenschlusslicht Genk am 10. Dezember die vermeintlich leichteste Aufgabe. Die Liverpooler müssen im Parallelspiel, das ebenfalls um 18.55 Uhr angepfiffen wird, in der Red-Bull-Arena antreten.