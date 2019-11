Marsch freut sich auf Liverpool: „Das ist eine super Sache“

„Wir wollten eine Chance auf den Aufstieg im letzten Spiel, und jetzt haben wir sie. Es ist eine super Sache, aber es wird sehr schwer“, sagt Trainer Jesse Marsch angesichts der nun kommenden Aufgabe.

Der Amerikaner war mit der Vorstellung seiner Mannschaft beim 4:1-Erfolg in Genk – dem Türöffner für das Finale gegen Liverpool – natürlich zufrieden: „Es war unsere beste Leistung in dieser Saison. Es war von Anfang an klar, dass wir die bessere Mannschaft sind. Gegen den Ball waren wir sehr gut. Es war schwer für Genk. Auch mit dem Ball waren wir ruhiger.“