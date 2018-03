Die Auslosung meinte es wieder mal gut mit dem FC Bayern München: Der Klub von ÖFB-Star David Alaba trifft im Viertelfinale der Champions-League auf den FC Sevilla. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.

Titelverteidiger Real Madrid trifft in der Neuauflage des Finales 2017 auf Juventus Turin. Der FC Barcelona wird sich mit der AS Roma messen müssen. Zu einem rein englischen Duell kommt es zwischen Manchester City und Liverpool.

Gespielt werden die Viertelfinali am 3./4. und 10./11. April. Das Ziel aller acht Teams ist das Finale in Kiew am 26. Mai.

Foto: APA

"Keiner kommt ins Viertelfinale, der nicht richtig gut ist"

"Die erste Begegnung mit Sevilla. Aufgeregt vor der nächsten großen Herausforderung gegen einen starken Gegner", ließ Alaba seine Twitter-Follower an seinen Gedanken zum Los teilhaben. Für Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic sei Sevilla eine interessante Aufgabe. "Das ist keine einfache Mannschaft, sie haben Manchester United ausgeschaltet. Spanische Mannschaften spielen immer guten Fußball. Sevilla ist international erfahren, da muss man aufpassen" warnte der Bosnier. "Keiner kommt ins Viertelfinale, der nicht richtig gut ist. Wir werden das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn man die Champions League gewinnen will, muss man sowieso jeden schlagen."

Ähnlich sieht es auch Bayern-Goalie Sven Ulreich. "Jubelschreie gab es bei uns in der Kabine nicht. Aber es waren schwerere Lose im Topf. Es ist für uns eine Aufgabe, an der wir wachsen können und die machbar ist", sagte der Vertreter von Manuel Neuer im Tor der Münchner. "Sevilla hat in den letzten Jahren in der Europa League für Furore gesorgt. Im Hinspiel erwartet uns dort ein Hexenkessel", weiß Ulreich.

Sevilla hatte sich im Achtelfinale gegen Manchester United durchgesetzt. Dennoch sind die Bayern gegen die Spanier klarer Favorit. Sevilla ist derzeit Tabellenfünfter der Primera Division und Rekordsieger der Europa League. Erstmals überhaupt kommt es zu einem Duell zwischen den Münchnern und den Spaniern, die zwischen 2014 und 2016 drei Mal in Folge die Europa League gewonnen haben und zum ersten Mal im Viertelfinale der Königsklasse stehen.