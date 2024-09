Sturms Rückkehr in die Champions League: Steirische Glanztaten in der Königsklasse

Von großen Momenten träumt man in Graz. Von großen Momenten, die viele schon erlebt haben in der glorreichen Zeit unter Jahrhunderttrainer Ivica Osim. Ab 1998 spielte Sturm drei Mal in der Gruppenphase, nach anfänglichen Problemen wurde es immer besser. 2000/2001 erreichten die Steirer gar die 2. Gruppenphase, die es längst nicht mehr gibt. Bevor Sturm heute (21 Uhr, Sky) in Guingamp gegen Brest in die neue Ligaphase startet, blicken wir auf goldene steirische Momente zurück.