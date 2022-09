Am Dienstag geht es für die erste Hälfte der 32 Teilnehmer die Reise los, an deren Ende das Finalstadion in Istanbul wartet. Dorthin kommen möchte auch wieder Titelverteidiger Real Madrid. Die Reise startet für die Königlichen in Glasgow, wo sie am ersten Spieltag bei Celtic gastieren. Real Madrid gab sich in der Liga bisher keine Blöße, nach vier Spielen haben sie das Punktemaximum auf dem Konto.

Einen großen Anteil daran trägt David Alaba: Der 30-jährige Wiener ist nach seinem Wechsel aus München nicht mehr wegzudenken aus der Abwehrkette von Real Madrid. Doch auch auf Seiten von Celtic Glasgow besteht Hoffnung, gerade nach dem famosen 4:0-Sieg im Old-Firm-Derby gegen die Rangers. "Ich glaube, wir können sie schlagen", sagt Stürmer Kyogo Furuhashi.