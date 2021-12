CL-Schlager in München: Kicken die Bayern den FC Barcelona raus?

Selten waren diese Worte wichtiger, als vor dem letzten Vorrundenspiel in der Champions-League-Gruppe H am Mittwoch. Barcelona kämpft im Fernduell mit Benfica Lissabon um den Aufstieg ins Achtelfinale. Die Portugiesen müssen bei zwei Punkten Rückstand gewinnen, haben aber mit dem Heimspiel gegen Dinamo Kiew die wesentlich leichtere Aufgabe. Barcelona tritt in München an, der FC Bayern ist mit fünf Siegen aus fünf Spielen zwar bereits fix qualifiziert, will sich gegen den großen Rivalen aus Spanien aber keine Blöße geben. Bei Punktegleichstand wäre aufgrund des direkten Duells übrigens Benfica weiter.