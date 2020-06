Schalke und ManCity lösen letzte Achtelfinal-Tickets

Es war ein echtes Finale am Mittwochabend in der ewigen Stadt. Die AS Roma, Zweiter der Gruppe E hinter den Bayern, baten Manchester City (3.) zum Duell um den Achtelfinal-Einzug. Der Sieger sollte weiterkommen, den Italienern genügte sogar ein 0:0, weil bei Punktegleichheit das direkte Duell entscheiden sollte und in diesem die Römer nach dem Auswärtstor und dem 1:1 in Manchester die Nase vorne hatten.

Ein 0:0 gab es aber nicht. Samir Nasri knallte den Ball in der 60. Minute aus über 20 Metern via Innenstange ins Kreuzeck – ein unhaltbarer Schuss und ein Schock für die Roma, die vor allem in der Anfangsphase überlegen war und zu zwei riesigen Torchancen gekommen war.

Nun brauchten Francesco Totti und Co. zwei Tore, denn bei jedem torreichen Remis waren die Engländer aufgrund des besseren Torverhältnisses weiter. Und die Römer drückten prompt auf den Ausgleich. Manolas mit einem Kopfball an die Stange, Ljajic nach einem herrlichen Solo und Destro nach einem Eckball scheiterten jeweils nur ganz knapp. Das zweite Tor im Spiel fiel erneut auf der anderen Seite. Außenverteidiger Zabaleta erzielte im Konter das 2:0 und sicherte den Citizens den Achtelfinal-Aufstieg und schickten Roma in die Europa League, während die Bayern ZSKA Moskau mit 3:0 besiegten.