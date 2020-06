Basel wirft Liverpool aus der Champions League

Elf der 16 Plätze im Champions-League-Achtelfinale waren schon vor dem letzten Spieltag vergeben. Am Dienstag konnten sich mit dem AS Monaco, Juventus Turin und dem FC Basel drei weitere Vereine für die erste K.-o-Runde qualifizieren.

Dem Schweizer Meister gelang es wieder einmal, einen englischen Topklub zu blamieren. Basel erreichte beim FC Liverpool jenes Unentschieden, das zum Aufstieg reichen sollte.

Frei brachte die Basler bereits in der ersten Hälfte gegen eine erneut enttäuschende Liverpooler Mannschaft schon in Führung. Nach dem Wechsel sah der gerade erst eingewechselte Lazar Markovic nach einem dämlichen Faustschlag die Rote Karte. Erst in Unterzahl erzeugte Liverpool Druck. Mehr als der Ausgleich durch einen herrlichen Freistoß von Kapitän Gerrard sollte dem Champions-League-Sieger von 2005 aber nicht gelingen

Der AS Monaco schoss im direkten Duell gegen Zenit St. Petersburg erstmals in dieser Champions-League-Saison mehr als einen Treffer in einem Spiel. Abdennour (63.) und Fabinho (89.) erzielten den dritten und vierten Treffer von Monaco im sechsten Gruppenspiel. Mit einem Torverhältnis von 4:1 wurde Frankreichs Vizemeister sogar Gruppensieger, weil Bayer Leverkusen gegen eine B-Elf von Benfica Lissabon enttäuschte. Die Mannschaft von Ex-Salzburg-Coach Roger Schmidt kam nur zu einem torlosen Remis. Das war schlussendlich zu wenig, um die Gruppe C als Erster beenden zu können.