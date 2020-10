Vor CL-Duell mit Moskau: Salzburg steht vor einem Pflichtsieg

Will Salzburg zumindest die (Mini-)Chance wahren im Kampf um die beiden ersten Plätze in der Gruppe, die einen Startplatz im Achtelfinale garantieren, wird man Lok schlagen müssen. Und im Fernblick auf Platz 3, den Salzburg vor einem Jahr errang und der ein Überwintern in der Europa League garantiert, heißt es gegen den wohl direkten Konkurrenten verlieren verboten. Druck ist also durchaus da.

Für Salzburg war die Sommertransferzeit eine ungewöhnliche. Mit Hwang Hee-chan hat nur eine Stammkraft den Klub verlassen. Und trotzdem wird am Mittwoch eine ziemlich veränderte Elf im Vergleich zum ersten Gruppenspiel 2019 heute gegen Lok auflaufen.