Salzburg-Gegner Chelsea setzt auf Zauberlehrling Potter

Als Chelsea Trainer Thomas Tuchel vergangene Woche vor die Tür setzte, war dies der Auftakt zu wilden Spekulationen. Namen wie Zinédine Zidane oder Mauricio Pochettino wurden als mögliche Nachfolger genannt. Doch die Londoner zauberten einen gewissen Potter aus dem Hut. Graham Potter. Es passt zu seinem Nachnamen, dass von dem 47-Jährigen bei Chelsea ebenfalls magische Dinge erwartet werden.

Dass Chelsea keinen Startrainer geholt hat, sondern sich für einen weitgehend unbekannten Coach entschied, zeigt, dass an der Stamford Bridge ein frischer Wind weht. Der neue Besitzer, US-Milliardär Todd Boehly, will in Zukunft mehr auf Kontinuität setzen. Potter ist der 15. Trainer seit 2003, keiner hat länger als zwei Jahre und vier Monate durchgehalten. Der neue Mann bekam einen Vertrag bis zum Sommer 2027.