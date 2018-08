Salzburg trotzt dem Wetterchaos und schlägt Shkendija

Erstmals trafen im Europacup eine österreichische und eine mazedonische Mannschaft aufeinander. Die Premiere in der 3. Qualifikationsrunde der Champions League endete mit einem 3:0-Erfolg für Salzburg gegen eine überraschend starke Elf von Shkendija Tetovo. Der Play-off-Einzug ist also nahe.

Salzburg-Trainer Marco Rose hatte auf ein 4-4-2 gesetzt wie am Samstag beim 2:0 in der Bundesliga in Mattersburg. Personell änderte der Deutsche die Startelf nur an einer Position: Rechtsverteidiger Lainer war wieder gesund, begann statt Mwepu.

Österreichs Meister trat zwar in den Auswärtsdressen an, spielte aber trotzdem wie ein Heimteam. Der Druck war da – von der ersten Minute an. Chancen gab es früh. Immer war Dabbur beteiligt, der zwei Mal dem 1:0 nahe kam (3., 11.).

Führungstor schadet

Seine dritte Chance nützte Salzburgs Torjäger: Dabbur war von Totre im Strafraum gefoult worden. Der Israeli trat selbst zum Elfmeter an und verwandelte diesen zur 1:0-Führung (16.).

Aber das Tor tat dem Spiel der Salzburger nicht wirklich gut. Bis dahin hatte Shkendija große Probleme, weil praktisch nur Österreichs Meister den Ball hatte. Doch das sollte sich ändern.

Salzburg verlor die Kontrolle und oft viel zu schnell den Ball. Und mit diesem konnten die Gäste einiges anfangen. Mehrmals war der Ausgleich nahe. Keeper Stankovic konnte sich bei Chancen von Ibraimi (27.) und Bejtulai (36.) auszeichnen.