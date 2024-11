Salzburg: Bauchweh vor dem Spiel gegen Feyenoord Rotterdam

Die Stimmung könnte deutlich besser sein. Salzburg geht am Mittwoch (21.00/live Canal+) mit trister Bilanz, wenig Selbstvertrauen und groben Personalsorgen ins Champions-League-Spiel bei Feyenoord Rotterdam . Während die Niederländer um ÖFB-Teamkicker Gernot Trauner einen weiteren Schritt in Richtung Play-off anvisieren, könnte der Aufstiegstraum für die bisher punkt- und trefferlosen Bullen bereits zur „Halbzeit“ platzen. Trainer Pep Lijnders aber sieht das „Glas halb voll“.

Nach dem 0:4 zum Start gegen Bayer Leverkusen buchte Feyenoord gegen Girona (3:2) und Benfica (3:1) sechs Punkte auf sein Königsklassen-Konto, bei Salzburg steht nach drei Partien die Null - und ein desaströses Torverhältnis von 0:9. Auch in der Liga schaut es beim einstigen österreichischen Serienmeister nicht viel rosiger aus. In den vergangenen sechs Ligaspielen gelang viermal kein Tor, nur 9 von 18 möglichen Punkten wurden geholt - zuletzt war man über das Heim-0:0 gegen Schlusslicht GAK fast schon erleichtert. Feyenoord verzeichnete in den jüngsten neun Pflichtspielen hingegen sieben Siege (1 Remis, 1 Niederlage). Der aktuelle Vierte der Eredivisie wartet mit durchaus breiter Brust.

Rückhalt wird auch das rund 50.000 Zuschauer fassende Stadion „De Kuip“ (Die Wanne) geben, in dem etwa Sturm Graz im Herbst 2022 in der Europa-League-Gruppenphase mit 0:6 unterging. „Ein Fußball-Tempel, das größte Stadion in den Niederlanden. Die Fans können einen Sturm für ihr Team entfachen“, meinte Lijnders, für den die Rückkehr in die Heimat mit „gemischten Gefühlen“ verbunden ist. „Du freust dich, in die Niederlande zu kommen. Aber ich wäre gerne mit ein paar Punkten mehr gekommen“, betonte der 41-Jährige.