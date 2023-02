Champions League: Real Madrid zerlegt Liverpool im Achtelfinale

Magische Fußball-Nächte hat es an der Anfield Road schon viele gegeben, so auch am Dienstag im Stadion des FC Liverpool. Allerdings waren diesmal nicht die Engländer dafür zuständig, sondern die Spieler von Real Madrid.

Die Spanier drehten ein sehenswertes Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse nach 0:2-Rückstand und nehmen nun einen 5:2-Vorsprung mit ins Rückspiel.