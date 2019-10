Champions League: Real Madrid kann doch noch gewinnen

Die Königsklasse war in der Vergangenheit der Lieblingsbewerb der Königlichen. 13 Titel räumte Real Madrid ab, drei davon nacheinander (2016 – 2018). Dementsprechend überrascht war man nach dem holprigen Start in die diesjährige Saison.

Ohne Sieg war der Klub zum Gastspiel bei Galatasaray Istanbul gereist, von einem Finalspiel für den neuen, alten Trainer Zinédine Zidane sprach man bereits in der spanischen Hauptstadt. Aber mit Finalspielen kennt man sich bei Real aus. Ohne zu glänzen meldete sich der Rekordchampion mit einem 1:0-Sieg zurück in der Gruppe A, in der Paris St-Germain nach einem 5:0 in Brügge weiterhin glänzt. Das Goldtor für Real erzielte Kroos durch einen abgefälschten Weitschuss.

Alaba zitterte mit den Bayern

Ähnlich schwer wie Real taten sich die Bayern in Piräus. Die Münchner (mit Alaba) mussten trotz einer 3:1-Führung bis in die Nachspielzeit zittern, um mit dem 3:2-Erfolg auf Kurs Richtung Achtelfinale zu bleiben.