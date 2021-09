Champions League: Real Madrid blamiert sich gegen Sheriff Tiraspol

Der zweite Spieltag der Champions League brachte einige Überraschungen mit sich. Oder wer hätte gedacht, dass Sheriff Tiraspol, der Vertreter aus der Republik Moldau, nach 180 Minuten noch ungeschlagen sein würde? Nach dem Auftakterfolg gegen Schachtar Donezk legte der Außenseiter nun noch einen drauf und besiegte den Rekordchampion Real Madrid im Estadio Bernabeu sensationell mit 2:1.

Der Luxemburger Sebastien Thill fixierte in der letzten Minute die Sensation für Sheriff Tiraspol, eine bunt zusammengewürfelte Mannschaft, in der kein einziger Spieler aus der Republik Moldau in der Starterlf aufschien, die zugleich allerdings auch keinen Respekt vor dem Rekordchampion zeigte. Der usbekische Stürmer Yakhshibaev brachte Sheriff Tiraspol in der ersten Halbzeit per Kopf in Führung, bei diesem Gegentreffer machte auch Real-Abwehrchef David Alaba keine gute Figur.

Nach dem Ausgleich durch Benzema per Foulelfmeter blieb der Außenseiter weiter mutig und wurde im Finish belohnt. Sheriff Tiraspol führt damit die Gruppe vor den Kapazundern Real Madrid und Inter Mailand (0:0 gegen Schachtar Donezk) an.