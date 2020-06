Real vs. Bayern: "Mehr geht nicht"

Im Gegensatz zur Champions League wird in der Europa League in jedem Fall ein spanischer Klub im Finale stehen. Das Los wollte es so und spannte den FC Valencia mit dem FC Sevilla in ein Halbfinale.

Beide Teams standen bei der Auslosung noch unter dem Eindruck ihres Torfestivals vom Donnerstagabend. Während Sevilla den favorisierten FC Porto mit 4:1 abfertigte, musste Valencia im Viertelfinal-Rückspiel gar Überstunden in Kauf nehmen. Gegen Salzburg-Bezwinger Basel mussten die Spanier erst das 0:3 aus dem Hinspiel wettmachen, nach der Verlängerung hieß es schließlich 5:0 für Valencia.

Das zweite Halbfinale der Europa League bestreiten Juventus Turin und Benfica Lissabon. Für die Italiener lebt damit weiterhin der Traum vom Titelgewinn in der Heimat: Der Europa-League-Sieger 2014 wird am 14. Mai in Turin gesucht. Die Halbfinalpartien finden am 24. April bzw. 1. Mai statt.