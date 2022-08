CL-Qualifikation live: So steht es bei Sturm Graz gegen Dynamo Kiew

Mit verbessertem Pressing und Effizienz vor dem Tor will Sturm Graz die Hürde Dynamo Kiew nehmen. Österreichs Vizemeister muss am Dienstag (20.30 Uhr/live ORF 1) in Graz in der dritten Qualifikationsrunde ein 0:1 aus dem Hinspiel wettmachen, um das Play-off der Champions League zu erreichen. Die Grazer gehen vor über 12.000 Zuschauern optimistisch in das zweite Duell mit dem 16-fachen ukrainischen Meister.