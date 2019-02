Champions League: PSG siegt, Pogba fliegt

Im zwölften Spiel ist der Siegeszug von Manchester United unter Trainer Ole Gunnar Solskjaer zu Ende gegangen. ManUnited musste sich am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zu Hause Paris Saint-Germain mit 0:2 (0:0) geschlagen geben und steht im Rückspiel am 6. März vor dem Aus. AS Roma besiegte dank eines Doppelpacks von Jungstar Nicolo Zaniolo den FC Porto mit 2:1 (0:0).

In Manchester hatten die "Red Devils" im Achtelfinal-Hit auf den von Solskjaer eingeleiteten Höhenflug gebaut. Unter dem 45-jährigen Norweger, Nachfolger von Jose Mourinho, hatte United mit zehn Siegen und einem Remis in elf Matches wieder in die Erfolgsspur gefunden. Gegen PSG übernahmen die Engländer in einer kampfbetonten Partie mit fünf Gelben Karten in den ersten 35 Minuten zunächst auch das Kommando.