Herr Pep hat wieder Biss

Was hat er so Schlimmes gemacht? Er hat gegen Real Madrid wider seiner Überzeugung die Taktik auf Wunsch der Spieler geändert. Angeblich war es eine Gruppe um Bastian Schweinsteiger, einer der Lieblingsspieler des Trainers, die Guardiola überreden konnten, dass der sein System änderte. Das bittere Ergebnis war eine herbe 0:4-Niederlage und das Aus in der Königsklasse.

Die Schlüsse, die er gezogen hat, teilte Guardiola in einer Pressekonferenz mit: "Wir können nicht mit den Ideen der Spieler spielen. Das ist nicht möglich. Wir müssen mit der Idee eines Trainers spielen." Diese Idee führte die Bayern in der ersten Saison unter Guardiola zum deutschen Titel, aber nicht zur Titelverteidigung in der Champions League.

Dabei hatte es auch in der Königsklasse sehr gut begonnen. Im Oktober hatte man City in Manchester vorgeführt. Es war eine Demonstration des Guardiola-Systems. Allerdings gab es die zweite Pleite unter Guardiola im Rückspiel (2:3). Allerdings waren die Bayern schon für das Achtelfinale qualifiziert, hatten City in den ersten 20 Minuten wieder an die Wand gespielt und vor lauter Schlendrian noch ein 0:2 aus der Hand gegeben.