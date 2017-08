Champions League: ÖFB-Kicker im Ansturm

Bereits am 27. Juni hat der Weg nach Kiew mit den ersten Qualifikationsspielen begonnen. In der ukrainischen Metropole wird im nächsten Jahr, am 26. Mai 2018, das Endspiel der Champions League ausgetragen werden. 74 Qualifikationsspiele wurden in den ersten drei Runden gespielt. Am Dienstag begann die letzte Qualifikationsrunde, das Play-off, das von der UEFA bereits zentral vermarktet und in dem auf dem Spielfeld bereits die Hymne der Königsklasse gespielt wird.

Ein rot-weiß-rotes Trio in Diensten der TSG Hoffenheim will in diesem Jahr seine Premiere in der Champions League geben. Weder Florian Grillitsch, noch Robert Zulj oder Philipp Posch wurde bislang diese Ehre zuteil. Am Dienstag bestritten die drei Österreicher mit ihrem deutschen Klub das Play-off-Hinspiel daheim gegen den FC Liverpool. Auch Trainer Adi Hütter war dabei mit seinen Young Boys Bern und Legionär Thorsten Schick im Einsatz. Die Schweizer treffen auf den russischen Vertreter ZSKA Moskau.

Am Mittwoch bestreitet indes Alexander Gorgon das Hinspiel mit Rijeka beim griechischen Serienmeister Olympiakos Piräus.

Antrittsgeld

Alle drei Österreicher-Klubs sind im Play-off Außenseiter, hoffen aber auf das große Geld. 12,7 Millionen Euro Antrittsgeld gibt es in der Gruppenphase, wo wiederum jeder Punkt 500.000 Euro wert ist.

Das sind freilich Peanuts für die Bayern. Der deutsche Rekordmeister wird da schon eher wieder einmal aufs Ganze gehen wollen. Nach dem Titelgewinn 2013 scheiterte man drei Mal im Halbfinale, heuer im Viertelfinale. Eine Konstante bei den Münchnern ist David Alaba. Seit 2009 hat der mittlerweile 25-Jährige nun bereits 60 Spiele in der Champions League bestritten, fünf Tore erzielt und zehn weitere vorbereitet.

Alaba ist nach einer leichten Blessur wieder fit. Bei einer erneuten Verletzung oder Sperre könnte er aber von einem anderen Österreicher ersetzt werden. Denn Marco Friedl ist mittlerweile voll und ganz bei den Bayern-Profis integriert. Auch am offiziellen Mannschaftsfoto ist er zu finden. Der 19-jährige Tiroler war früher Stürmer und wurde vor Jahren zum linken Verteidiger umfunktioniert. Auf der Alaba-Position fühlt sich der Unter-21-Teamspieler wohl.

Foto: APA/AFP/OLLY GREENWOOD Eine Premiere in der Champions League feiert RasenBallsport Leipzig. Der Red-Bull-Klub ist als Vizemeister in der Gruppenphase gesetzt. Ganz zur Freude von Ralph Hasenhüttl. Der Trainer hat mit Stefan Ilsanker, Marcel Sabitzer und Konrad Laimer drei Österreicher im Kader. Letzterer wird als Neuzugang vielleicht nicht gleich als Leistungsträger gesetzt sein. "Es gibt auf seiner Position große Konkurrenz", sagt Hasenhüttl über den zentralen Mittelfeldspieler. "Aber er wird bestimmt öfter in der Startformation stehen."

Reservist

Das ist von Kevin Wimmer nicht zu erwarten. Der Oberösterreicher geht in seine dritte Saison bei Tottenham Hotspur. Stammspieler war er noch nie. Das wird vermutlich auch Veli Kavlak nach mehreren Schulter-Operationen beim türkischen Meister und Champions-League-Starter Besiktas Istanbul nicht mehr werden.

Die Gruppenphase wird am 24. August ausgelost.