Champions League: Newcastle spielt die Stars von Paris SG an die Wand

Erstmals seit der Saison 2002/'03 ist Newcastle United wieder in der Champions League am Ball. Doch Anpassungsprobleme in der Königsklasse des Fußballs sind den "Magpies", wie der Traditionsverein auch genannt wird, fremd. Ganz im Gegenteil: Newcastle ist das Sensationsteam in der Gruppe F: Nach dem 0:0 zum Auftakt beim AC Milan fertigte United Paris SG mit 4:1 ab.