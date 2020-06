Mourinho und das Ende vor dem Endspiel

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. "Das war exakt die Art von Demütigung eines Gegners im eigenen Stadion, vor den eigenen Fans, für die José Mourinho in seiner Karriere zu einem Spezialisten geworden ist – mit einer Ausnahme: Diesmal war er es, der sie erfahren hat", schrieb der Independent nach dem ernüchternden 1:3 von Chelsea gegen Atlético Madrid.

Und die spanische Marca ergötzte sich daran, dass Mourinho mit seinen Mannschaften vier Mal in Folge im Halbfinale der Champions League gescheitert ist und nannte ihn in Anlehnung an seinen Spitznamen "The Special One" gleich nach dem Schlusspfiff "The Semifinal One".

Drei Mal war er zuvor mit Real Madrid gescheitert. 2010 gelang ihm mit Inter Mailand der bisher letzte Finaleinzug. Im Endspiel von Madrid gewann er damals mit den Italienern den Wettbewerb gegen Bayern München. Nach dem Ausscheiden vom Mittwoch lobte Mourinho den Gegner: "Was sie machen, ist fantastisch."

Mourinhos Traum ist ausgeträumt