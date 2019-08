LASK braucht zumindest ein Tor für die CL-Gruppenphase

Geldregen

Selbst wenn der Einzug in die Champions League nicht gelingt, wird sich über dem LASK ein warmer Geldregen ergießen. Präsident Siegmund Gruber verspricht den Verlockungen zum Trotz, dass die Hand eisern am "Börserl" bleibt. "Beim operativen Budget will ich immer auf eine schwarze Null", erklärte Gruber.

Eine Teilnahme an der Gruppenphase der Königsklasse brächte alleine eine Antrittsprämie von 15,25 Millionen Euro, dazu kommen noch Punkteprämien, TV-Gelder, und die Einnahmen in den drei Heimspielen. Selbst wenn es "nur" für die Europa League reichen sollte, wären 7,7 Millionen fix. Erfreulich für einen Klub, der sich nicht als Ausbildungsverein sieht und mit dem Stadionumbau auf der Linzer Gugl auch ein kostspieliges Projekt anvisiert. Gruber, seit 2016 Präsident, will die Mittel "gezielt reinvestieren", könne aber noch nicht sagen, wo genau. "Man verteilt das Fell des Bären nicht, bevor er erlegt ist."