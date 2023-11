Österreicher im Fokus: In der Champions League fallen Entscheidungen

Während Österreichs Meister Salzburg erst am Mittwoch bei Real Sociedad an der Reihe ist, geht es am fünften und vorletzten Spieltag der Gruppenphase am Dienstag in den Gruppen E bis H um die Wurst. Mittendrin statt nur dabei sind auch einige Österreicher.

Im Topspiel des Tages versucht Marcel Sabitzer mit Borussia Dortmund im San Siro gegen AC Milan den Aufstieg in der Hammergruppe F zu fixieren. Mit einem Erfolg beim um zwei Punkte schlechteren Tabellendritten aus Italien wäre für den BVB (7 Punkte) das Überwintern in der Königsklasse perfekt. Gelingt den Dortmundern kein Sieg, könnte es am Ende sogar noch ganz eng werden. Schon bei einem Remis würde die Entscheidung übers Weiterkommen am 13. Dezember gegen Paris Saint-Germain fallen. Für Dortmund spricht die Defensive. Nur zwei Gegentore in vier Partien stehen für sich.