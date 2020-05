Kein Wunder von München: Barcelona im CL-Finale

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Nicht immer. Denn in München starb sie am Dienstag schon in der 15. Minute. Barcelona zog am Ende mit einem 2:3 in München und einem Gesamtscore von 5:3 ins Finale der Champions League ein.

Dabei war den Bayern nach dem 0:3 im Hinspiel genau das gelungen, was der kollektiven Hoffnung noch mehr auf die Sprünge half. Benatia traf nach einem Eckball per Kopf zum 1:0 (7.). Da war es also, das frühe Tor, das das Wunder zur Realität machen sollte.

Doch die Bayern machten die Rechnung ohne Barcelona. Die Katalanen spielten seelenruhig weiter, warteten auf ihre Chance, die in besagter 15. Minute auch kam. Da schlug einmal mehr das magische Dreieck zu: Messi mit einem Traumpass auf Suarez, der legte ideal für Neymar auf – 1:1.

Die Bayern mussten wieder vier Tore erzielen, hatten aber dafür 15 Minuten weniger Zeit. Chancen fanden sie vor, Schweinsteiger mit einem Kopfball, Lewandowski mit einem Schuss aus hervorragender Position, den Goalie Ter Stegen mit einem tollen Reflex entschärfte.

Auf der anderen Seite sorgte aber Barcelona noch vor der Pause dafür, dass die Hoffnung bei den Bayern endgültig auf Null fiel: Suarez auf Neymar, ein altbekanntes Spiel – 2:1 (29.). Die Münchner Abwehr erschwerte den Barça-Angreifern deren Arbeits-Abend in den entscheidenden Situationen nicht unbedingt.

