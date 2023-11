Champions League: Dortmund und Donetsk jubeln in Deutschland

Etwa nördlicher fand noch eine Partie in Deutschland statt. Donetsk ist es gewohnt, nicht in der Heimat zu kicken. Das Play-off gegen Rapid fand 2015 etwa in Lwiw statt. Seit dem russischen Angriff sind gar keine Spiele mehr in der Ukraine möglich. Deswegen gastierte Shakhtar im HSV-Stadion.

Die vielen Donetsk-Fans in Hamburg sahen gegen Barcelona das überraschende 1:0. Auf einen 50-Meter-Wechselpass folgten eine Top-Flanke und ein starker Kopfball von Sikan zur Führung (40.).