Dortmund fegt Real weg

DEUTSCHLAND:

Berliner Morgenposten: " BVB überrennt Real - Lewandwoski lässt Dortmund vom Finale träumen."

Bild: Deutsches Finale ganz nah! Klopp und sein Tor-Titan. Die Spanier kriegen die Hucke voll."

Frankfurter Rundschau: "Das nächste Wunder."

Hamburger Abendblatt: " Dortmund fegt Real vom Platz. Lewandowski stellt Götze in den Schatten."

kicker: " Wembley, wir kommen!"

Süddeutsche Zeitung: "Die Lewandowski-Show."

Stuttgarter Zeitung: " Dortmund im Ausnahmezustand."

Stuttgarter Nachrichten: Lewandowski lehrt Real Madrid das Fürchten."

Tagesspiegel: " Lewandowski galaktisch."

SPANIEN:

El Pais: "Die Bundesliga überrollt auch Real Madrid. Ein blasser und schwerfälliger spanischer Meister erlebt beim BVB ein Spießrutenlaufen."

El Mundo: "Real war nicht das Gegenstück des FC Barcelona. Die Madrilenen gingen in Dortmund ebenso unter wie die Katalanen in München. Ihr einziger Treffer war nicht einmal ihr eigener Verdienst, sondern ein Geschenk des Gegners."

ABC: "Eine Dampfwalze zerstört ein chaotisches Real."

La Razon: " Lewandowski hat kein Erbarmen mit Real Madrid."

Marca: " Klopps Dortmund überrollt Madrid. Real erhält eine Tracht Prügelowski."

As: "Real wird in Dortmund von der Borussia vom Platz gefegt. Aber Ronaldos Tor lässt den Madrilenen einen Funken Hoffnung."

El Mundo Deportivo: "Real erlebt in Dortmund ein Total-Debakel. Lewandowski reißt die Madrilenen aus ihren Träumen vom zehnten Europacupsieg."

Sport: "Auch Real Madrid bekommt von den Deutschen vier Dinger eingeschenkt."

ENGLAND:

Daily Mail: "Genau das, was sich jeder in Wembley erhofft hat: Das erste rein deutsche Europacup-Finale. Fußball kommt nach Hause. Genießt das, Leute. Und das werden wir. Keine Beschwerde. Warum auch? Es ist quasi unmöglich, zu bestreiten, dass die zwei Top-Clubs in der Bundesliga derzeit auch die zwei besten in Europa sind."

The Daily Telegraph: "Fußball kommt nach Hause - und auf dem Wembley Way werden Lederhosen und gelb-schwarze Shirts auf und ab laufen. (...) Der Kuchen zum 150. Geburtstag der FA wird eine Schwarzwälder Kirschtorte sein. (...) Die Karten für ein rein deutsches Finale liegen auf dem Tisch - mit dem Potenzial für das längste Elfmeterschießen der Geschichte."

The Independent: "Am zweiten Abend nacheinander wurde ein spanischer Gigant in Deutschland gefällt. (...) Vielleicht ist das der Beweis, dass sich das Kräfteverhältnis im europäischen Fußball von Spanien nach Deutschland verschoben hat."

The Times: "Die Erde in Fußball-Europa bebte am zweiten Abend nacheinander - als Robert Lewandowski Real vier Tore reindonnerte. (...) Jetzt fragen wir uns, ob dieses kühne, aufregende Team Champion von Europa werden kann. Sie werden ein extrem beliebter Finalist sein - so frech wie sie spielen."

ITALIEN:

La Gazzetta dello Sport: "Panzer Champions. Deutschland - Spanien: 8:1. In Dortmund versenkt ein Super-Lewandowski Mourinhos Real mit einem Wahnsinns-Poker. Das war historisch. Real wurde gedemütigt. Jetzt bräuchte 'Mou' schon ein Wunder. Der deutsche Fußball reserviert das Finale von Wembley."

Tuttosport: " Lewandowski zerbröselt Real. Der Stürmer schießt vier Tore und Dortmund damit praktisch ins Finale."

Corriere dello Sport: " Lewandowski erteilt Real eine Lehrstunde. Deutschlands Übermacht in Europa."

POLEN:

Gazeta Wyborcza: "Der unREALe Lewandowski - vier Tore im Halbfinale der Champions League gegen den am meisten mit Titeln versehenen Club der Welt. Das schafften weder Messi noch Ronaldo. Dem polnischen Stürmer von Borussia Dortmund gelang es. Nach einem solchen Abend lässt sich nicht sagen, wo Lewandowskis Grenzen liegen."

PORTUGAL:

O Jogo: "Die Deutschen fegen in der Champions League alles weg. Das Tor von Ronaldo war zu wenig angesichts der vier Treffer von Lewandowski."