Dortmund schafft Wende, Ronaldo an Torrekord dran

Hinter Real ist ein Dreikampf um Rang zwei entbrannt. Ludogorez Rasgrad feierte den ersten Sieg in der Champions League. Leidtragende waren die Spieler des FC Basel. Die Bulgaren liegen nun punktegleich mit Liverpool und Basel hinter dem zehnfachen Sieger von Meistercup und Champions League. Bei den Schweizern gab es eine harte rote Karte für Die (18.). Minev erzielte das historische Tor der Bulgaren in der 90. Minute.

Dortmund steckt in der Meisterschaft tief in der Krise. Also wollte man sich zumindest in der Champions League profilieren. Dort haben die Deutschen noch immer eine weiße Weste, haben drei Siege gefeiert, neun Tore erzielt und kein einziges kassiert. Trainer Jürgen Klopp hatte gegenüber der Niederlage in Köln an drei Positionen umgestellt – er brachte Subotic für Großkreutz sowie Bender für Gündogan. Und er ließ den Italiener Immobile auf der Bank, brachte für ihn Aubameyang als Sturmspitze. Der Franzose sorgte schon in der 6. Minute für das erste Erfolgserlebnis, indem er nach Zuspiel von Reus die Führung erzielte. Der Franzose sorgte in der 18. Minute für die nächste Jubeltraube, diesmal war Piszczek der Passgeber. Kurz vor der Pause trug sich Marco Reus mit einem tollen Weitschuss in die Torschützenliste ein. Der eingewechselte Ramos erzielte zehn Minuten vor Schluss noch den Endstand von 4:0.

Arsenal verlor im Kampf um die Verfolgerposition beinahe an Boden. Anderlecht ging durch Najar in der 71. Minute in Führung. Doch nur zwei Minuten vor Schluss verwertete Gibbs eine Maßflanke zum Ausgleich. In der Nachspielzeit stand ein Abwanderungswilliger bei einem Gewurl im Strafraum goldrichtig – der Deutsche Lukas Podolski schoss den Siegestreffer für die Engländer.

Atlético Madrid lief sich eine Hälfte lang in der Abwehr von Malmö fest. Kurz nach der Pause erlöste Koke mit der Führung den Knoten – am Ende hieß es 5:0 für den Vorjahres-Finalisten. Punktgleich voran liegt Olympiakos Piräus, weil die Griechen gegen Italiens Meister Juventus Turin 1:0 gewinnen konnten. Der Schweizer Pajtim Kasami war der Gold-Torschütze.