Doppelpack von Messi, Leipzig rettet sich in die Europa League

Lionel Messi erzielte am Dienstagabend seinen zweiten Doppelpack für Paris Saint-Germain. Der Gewinner des Ballon d'Or traf beim 4:1-Sieg der Franzosen gegen Club Brügge per Weitschuss zum 3:0 und per Elfmeter zum 4:1-Endstand. Davor hatte Kylian Mbappe die Pariser mit einem Doppelpack 2:0 in Führung geschossen.

Der Achtelfinal-Einzug der Franzosen als Zweiter der Gruppe A war allerdings bereits zuvor festgestanden. Ebenso wie jener von Manchester City als Gruppensieger. Die Engländer leisteten sich daraufhin am Dienstagabend eine Niederlage. In Leipzig setzten sich die Deutschen in Spiel eins nach der Ära von Trainer Jesse Marsch unter Interimscoach Achim Beierlorzer vor leeren Rängen mit 2:1 durch.