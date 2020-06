Die Zahlen sprechen gegen Bayern

Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen", hatte Englands Teamstürmer Gary Lineker einst gesagt. Ob das auch heute so ist, wenn die Bayern Manchester United zum Viertelfinal-Rückspiel (20.45 Uhr/ ZDF und Sky) empfangen? Zumindest die Statistik spricht klar dagegen.

Denn gegen Mannschaften aus England ist der deutsche Rekordmeister im eigenen Stadion seit vier Partien in der Champions League sieglos. Angefangen mit dem "Finale dahoam" 2012 gegen Chelsea gab es auch gegen Arsenal eine 0:2-Niederlage am 13. März 2013, ein 2:3 gegen Manchester City am 10. Dezember 2013 und zuletzt ein 1:1 gegen Arsenal am 11. März.

Und zu allem Überdruss kommt auch noch die aktuelle Form von Manchester United in fremden Stadien. Platz sieben hin, Krise her: Die Red Devils sind das beste Auswärtsteam der Premier League. In 17 Spielen gab es zehn Siege, drei Remis und nur vier Niederlagen.

Bayern-Trainer Pep Guardiola kann mit all der Statistik nicht viel anfangen. Auch mögliche Rekorde in der Bundesliga sind ihm egal, wie er noch einmal betonte. "I am sorry, die Bundesliga ist vorbei. Wir haben sie gewonnen", sagte der Coach nach der Kritik an seiner Personalrochade, die zur 0:1-Niederlage am Samstag in Augsburg geführt hatte.