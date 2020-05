Bei Real Madrid hängt der Haussegen schief

Viel Arbeit kommt gegen Ronaldo und Co. sicherlich auf die weiß-schwarze Abwehr zu. Diese hat in der Champions League in den jüngsten drei Auswärtsspielen kein Gegentor zugelassen. Gianluigi Buffon stand bereits 2003 im Gehäuse, als sich Juve gegen Real mit dem Gesamtscore von 4:3 durchsetzte, im italienischen Finale aber im Elferschießen an Milan scheiterte. Vor dem Torhüter dürfte Juve nun eine Fünferkette aufbauen. Im Angriff scheinen Carlos Tevez und Ex-Real-Profi Alvaro Morata nach ihren Toren in der Vorwoche gesetzt.