Champions League: Porto als Störenfried im Konzert der Großen

Bei Porto blieb man der Klubphilosophie aber treu. Noch mehr: Die große Stärke wurde sogar noch ausgebaut. Portugals Vorzeigeklub gilt als das Sprungbrett für Spieler aus Südamerika in die finanzstärkeren Ligen Europas. Und das System funktioniert ähnlich gut wie jenes von Salzburg. Österreichs Serienmeister setzt allerdings auf die Entwicklung von Talenten aus Afrika. In den vergangenen zehn Jahren wurde von Porto ein Transferüberschuss von mehr als 400 Millionen Euro erwirtschaftet. Nur in einer einzigen Saison (2016/ 2017) waren die Ausgaben für Zugänge höher als die Einnahmen für Abgänge.