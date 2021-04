Wie Frau Messi ihrem Mann die Show stahl

Antonella Roccuzzo. Sagt Ihnen dieser Name etwas? Nicht? Sie sind nicht allein, denn die besagte Dame hält sich gerne im Hintergrund bzw. wird von ihrem Gatten gekonnt im Hintergrund gehalten. Es genügt doch, dass sein Name tagtäglich die Seiten der (Sport)Gazetten dieser Welt füllt. Sein Name? Lionel Messi.

Der sechsmalige Weltfußballer erhielt vor dem Spiel seines FC Barcelona gegen Real Valladolid die nächste Auszeichnung, und zwar als alleiniger Rekordspieler des katalanischen Spitzenklubs. Beim glücklichen 1:0 bestritt er sein 768. Pflichtspiel für Barca, womit er Klub-Legende Xavi (767) überflügelte. Vor dem Anpfiff überreichte man dem Argentinier ein von allen Mitspielern unterschriebenes und eingerahmtes Trikot.