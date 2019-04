Champions League: Das Zittern um den Fixplatz für Österreich

Es war ein großer Schritt Richtung Meistertitel, das 2:0 von Tabellenführer Salzburg bei Verfolger LASK, auch wenn Trainer Marco Rose tiefstapelt: „Es sind noch acht Spiele und 24 Punkte zu vergeben. Sieben Zähler Vorsprung sind sicherlich schön, doch wir sollten sachlich bleiben und am Boden.“

Der Deutsche hatte bereits vor Wochen das große Ziel für diese Saison ausgegeben: „Wir wollen uns mit dem Meistertitel für die Champions League qualifizieren.“ Doch ist das überhaupt möglich? Prinzipiell kann diese Frage positiv beantwortet werden. Doch ganz fix ist das noch nicht.

Österreichs Meister erhält nur dann (zum ersten Mal überhaupt) einen fixen Gruppenplatz in der Champions League, wenn der Gewinner dieser Saison sich auch über seine Liga direkt qualifiziert. Das war mit Ausnahme des Jahres 2012 (Chelsea) immer so.

In diesem Jahr ist das aber noch nicht so sicher. Am Dienstag und Mittwoch stehen die Hinspiele im Champions-League-Viertelfinale auf dem Programm. Und nur vier der acht Teilnehmer ( Juventus Turin, Barcelona, Liverpool, Manchester City) sind schon über die eigene Liga fix oder so gut wie fix qualifiziert.

Wie es bei den anderen vier Teilnehmern ausschaut, darüber gibt der KURIER den Überblick ...

- FC Porto Der Champions-League-Sieger von 2004 hat seit damals, also seit 15 Jahren, nicht einmal das Semifinale erreicht. Auch in dieser Saison ist Porto im Viertelfinale gegen Liverpool trotz einer starken Gruppenphase vor dem Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/KURIER-Liveticker) an der Anfield Road Außenseiter. In Portugal liegt Porto sechs Runden vor Saisonende hinter Benfica punktegleich auf Rang zwei. Nur der Meister ist fix für die CL-Gruppenphase der kommenden Saison qualifiziert. Liverpool geht als englischer Tabellenführer in die Partie. „Es ist in Anfield, es ist das Viertelfinale, das ist ein großes Ding“, sagte Liverpool-Trainer Klopp. Im Achtelfinale hatte sein Team die Hürde Bayern genommen. Klopp: „Wir mögen den Bewerb und werden alles versuchen, um ihn zu gewinnen.“