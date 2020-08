Champions League: Coronavirus-Fälle bei Rapid-Gegner

Lok spielt ebenfalls in der Champions-League-Qualifikation, wurde als Gegner in der 2. Runde dem österreichischen Vizemeister Rapid zugelost. Das Spiel in Zagreb soll am 25. oder am 26. August stattfinden. Welche Auswirkungen die aktuellen Fälle auf die Austragung dieser Partie haben, ist momentan reine Spekulation. Auch Rapid war schon von zwei Coronavirus-Fällen betroffen.