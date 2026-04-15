Champions League live: So steht es beim Hit Bayern gegen Real

Es ist der Hit in der Champions League: Bayern München empfängt Real Madrid zum Rückspiel um den Aufstieg ins Halbfinale. Nach dem 2:1 in Spanien sind die Deutschen Favorit, doch die Königlichen sind topmotiviert. Können Superstar Kylian Mbappe und Co. das Blatt noch wenden? Oder gelingt ÖFB-Legionär Konrad Laimer und Co. der nächste Schritt Richtung Titel in der Königsklasse?

Im Parallelspiel verteidigt Arsenal gegen Sporting Lissabon einen 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel.