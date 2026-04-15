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Champions League live: So steht es beim Hit Bayern gegen Real

Bayern München und Real Madrid kämpfen um den Aufstieg ins Halbfinale der Champions League.
15.04.2026, 21:24

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Bayerns Pavlovic und Kimmich

Es ist der Hit in der Champions League: Bayern München empfängt Real Madrid zum Rückspiel um den Aufstieg ins Halbfinale. Nach dem 2:1 in Spanien sind die Deutschen Favorit, doch die Königlichen sind topmotiviert. Können Superstar Kylian Mbappe und Co. das Blatt noch wenden? Oder gelingt ÖFB-Legionär Konrad Laimer und Co. der nächste Schritt Richtung Titel in der Königsklasse?

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