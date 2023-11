Champions League: Bayern und Real wollen Aufstieg fixieren

Tuchel ließ keinen Zweifel daran, dass der in der deutschen Liga gesperrte Joshua Kimmich wieder in der Startelf zu finden sein werde - wohl zuungunsten von ÖFB-Teamkicker Konrad Laimer. „Jo ist Stammspieler und Fixpunkt in meiner Mannschaft. Er wird auflaufen“, sagte Tuchel, dessen Team beim 3:1-Sieg im Hinspiel lange Probleme hatte. Kapitän Manuel Neuer wird erstmals nach seinem Beinbruch im Dezember 2022 wieder in der Königsklasse im Tor stehen und soll helfen, die Rekordserien von 16 Gruppenphasen-Siegen in Folge bzw. 37 Gruppenphasen-Spielen ohne Niederlage en suite auszubauen.