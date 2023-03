Champions League: Bayern gegen Pep Guardiola, Real vs. Chelsea

Für den FC Bayern München gibt es im Viertelfinale der Champions League ein Wiedersehen mit seinem Ex-Trainer Pep Guardiola. Dessen Team Manchester City wurde dem deutschen Meister am Freitag bei der Auslosung in Nyon am Sitz der Europäischen Fußball-Union UEFA als Gegner zugelost. Die Bayern sind der letzte verbliebene Bundesligist in der Königsklasse. Im Achtelfinale waren Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig gescheitert.