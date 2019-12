Champions League: Atletico und Atalanta lösen letzte Tickets

Das letzte Ticket in der letzten Runde in den Abendspielen ging an Atletico. Die Madrilenen stehen nach einem souveränen 2:0 gegen Lok Moskau im Achtelfinale. Obwohl ein Elfer vergeben und ein Tor aberkannt wurde, war Atletico nie in Gefahr gegen die Russen.

Deswegen hatte Leverkusen (mit Dragovic, Baumgartlinger als Joker) im Parallelspiel gegen Juventus keine Chance mehr auf Platz 2, es gab gegen Ronaldo & Co ein 0:2.