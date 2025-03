Champions-League-Aufreger: Ein Detail brachte Real ins Viertelfinale

Was war passiert? Nach 90 und 120 Minuten hatte Atletico die Partie mit 1:0 gewonnen. Nach dem 2:1-Hinspielsieg von Real vor einer Woche ging es ins Elfmeterschießen. Beim Stand von 2:1 für Real trat Julian Alvarez an. Der argentinische Weltmeister rutscht aus, erwischt den Ball scheinbar dennoch gut und trifft wuchtig zum 2:2. So weit so spannend.

Doch bevor Federico Valverde von Real Madrid als nächster Schütze an der Reihe war, kam es plötzlich zu einer Verzögerung. Schiedsrichter Szymon Marciniak aus Polen war über sein Kommunikationssystem mit dem VAR in Kontakt. Und plötzlich deutete der Referee auf dem Platz an: Der Treffer von Alvarez zählt nicht. Der 25-Jährige soll den Ball zwei Mal gespielt haben. Für so einen Fall wie diesen wird der Elfmeter annulliert und es gibt auch keine Chance auf eine Wiederholung.