Champions League: Königliches Glück in der Königsklasse

Atlético egalisierte den Ein-Tor-Rückstand aus dem Hinspiel bereits nach 27 Sekunden, als Conor Gallagher für die Gastgeber traf. Laut Datendienstanbieter Opta war es das schnellste Tor in der Champions-League-Geschichte des Clubs. In der 70. Minute hatte Vinícius Júnior die Riesenchance, Madrid im Gesamtvergleich wieder in Führung zu bringen. Doch der brasilianische Offensivstar drosch den Ball bei einem Foulelfmeter über das Tor. Real trifft nun auf den FC Arsenal.