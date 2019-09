Champions League 2013: Der beste Herbst des Heinz Lindner

Der Blick in den Rückspiegel tut manchmal gut und sorgt für ein breites Grinsen im Gesicht. Heinz Lindner, derzeit ein Nationaltorhüter ohne Verein, erinnert sich gerne an den Herbst 2013, als die Austria in der Champions League aufgeigte und fünf Punkte in der Gruppe holte. Der heute 29-Jährige erlebte damals den besten Herbst seiner Tormannkarriere und ebnete sich mit herausragenden Leistungen den späteren Wechsel in die Deutsche Bundesliga zu Frankfurt. „Alle Spiele waren richtig geil“, meint Lindner.

Der KURIER verteilte an den Torhüter damals gleich vier Mal die Bestnote, ein Mal erhielt Lindner ein Gut (daheim gegen Atlético Madrid), ein Mal (daheim gegen Porto) ein Befriedigend, weil er beim 0:1 ohne Chance und ansonsten nur wenig beschäftigt war.