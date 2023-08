CL-Quali live: So steht es bei PSV Eindhoven gegen Sturm Graz

Im Vorjahr scheiterte Sturm in der 3. Quali-Runde in der VerlĂ€ngerung an Dynamo Kiew. In der Sturm-Historie stehen weiter drei CL-Teilnahmen (1998, 1999, 2000). Dass Eindhoven nicht unantastbar ist, bewies der LASK 2019 in der Europa League (4:1). Sturm ging in zehn Duellen mit niederlĂ€ndischen Klubs sieben Mal als Verlierer vom Platz. Der jĂŒngste 1:0-Heimerfolg ĂŒber Feyenoord zĂ€hlte jedoch zu den rauschendsten Europacup-NĂ€chten der jĂŒngeren Vereinsgeschichte.