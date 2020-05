Causa Taboga ist erst der Anfang

Durch die spektakulären Neuigkeiten im aktuellen österreichischen Wettsumpf wurde Sanel Kuljic als zentrale Figur von Dominique Taboga abgelöst. Egal, was in der „Causa Taboga“ noch herauskommt – die umstrittene Vergangenheit von Kuljic bei Wiener Neustadt lässt keine weiteren Konsequenzen für den Ex-Teamstürmer erwarten. Bei den beiden auffälligen Spielen der Niederösterreicher im Oktober 2009 (0:4 gegen Rapid, 0:3 in Ried) konnten nicht genug Beweise für eine Anklage gesammelt werden. „Diese Ermittlungen wurden eingestellt und können nicht mehr mit einem aktuellen Verfahren verbunden werden“, bestätigt Hansjörg Bacher von der Grazer Staatsanwaltschaft.

Ermittelt wird hingegen noch gegen einen weiteren Ex-Kapfenberger: Ein serbischer Stürmer, der für mehrere österreichische Klubs aktiv war, soll sich unter den Beschuldigten befinden.