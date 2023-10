Casting im Nationalteam: Österreich sucht den Rechtsverteidiger

Die Rechnung ist einfach: 13 + 3 = EM 2024. Am Freitag trifft Österreich in Wien auf Belgien und kann mit einem Sieg nicht nur auf 16 Punkte in der Gruppe F kommen, sondern die Qualifikation für die Europameisterschaft im kommenden Jahr fixieren. Die drittplatzierten Schweden könnten Österreich dann nicht mehr abfangen.

Doch, so einfach die Rechnung aussieht, so schwierig wird die Ausführung. Denn die Ausfallsliste ist so lange wie schon lange nicht mehr. Am Montag wurde es auch noch gewiss, dass David Alaba wegen seiner Adduktorenprobleme nicht kommen kann. Zwar hatte der Real-Star schon den Flieger nach Wien gebucht, zum Team kommt der Kapitän aber maximal als Gast.