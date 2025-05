Carsten Jancker: Vom Rapid-Stürmertraining zum ältesten Liga-Debütanten

Köln, Wien, München, Shanghai – als Fußballer hatte Carsten Jancker seinerzeit einige Metropolen beehrt. Als Coach war der Champions-League-Sieger von 2001 (FC Bayern) bislang vorwiegend in der Provinz daheim. Mattersburg, Neusiedl, Horn, Marchfeld, Leoben, nun eben Klagenfurt.

Es gibt freilich für einen Trainer angenehmere Situationen, um seinen ersten Job in der höchsten Liga anzutreten. Vier Runden vor Schluss ein Team zu übernehmen, das sich in akuter Abstiegsgefahr befindet und gleich viele Punkte vorweist wie das Schlusslicht, ist eine Mission, die man in Fußballerkreisen gemeinhin als Himmelfahrtskommando bezeichnet.

Carsten Jancker musste 50 Jahre alt werden, um endlich als Chefcoach in der Bundesliga anzukommen.

Logische Wahl

Bis vor wenigen Wochen war für Jancker der Trainer-Stuhl in Klagenfurt auch kein Thema. Immerhin hatte die Austria den Vertrag mit Langzeitcoach Peter Pacult gerade einmal bis 2027 verlängert. Und wenn jemand fest im Sattel sitzt, so die landläufige Meinung, dann das Traineroriginal aus Floridsdorf, das den Verein seit Jahren mit Bravour in der Bundesliga hält.

Doch dann kam für die Klagenfurter der negative Lizenzentscheid in erster Instanz, dann kam am Wörthersee die finanzielle Torschusspanik – und so nahmen die Dinge für Carsten Jancker ihren Lauf.